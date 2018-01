Para el congresista Héctor Becerril, miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, no hay razones para que el ministro de ese sector, Enrique Mendoza, acuda al Congreso a explicar el indulto humanitario y la gracia presidencial otorgada al ex mandatario Alberto Fujimori.En la víspera, el congresista Alberto de Belaunde anunció que junto a sus colegas Gino Costa y Vicente Zeballos, los tres ex integrantes de Peruanos por el Kambio, han solicitado a la Comisión de Justicia que cite al ministro de ese sector, Enrique Mendoza, para que informe sobre el proceso que dejó en libertad a Fujimori."Yo no sé por qué ellos quieren citar al ministro de Justicia por el indulto a Fujimori, que es una prerrogativa del presidente Kuczynski, amparada por la Constitución. No creo que (Mendoza) tenga responsabilidad o tengan que pedirle explicaciones a él, en todo caso, que le pidan al propio PPK", dijo Becerril a Perú21.El legislador remarcó que el jefe de Estado puede otorgar un indulto sin la necesidad de informes médicos. "Yo no comparto que tenga que llamar a un ministro por esto", agregó.Hace unos días, el propio Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular, que Becerril integra, señaló, a través de un comunicado, que saludan el indulto otorgado a Fujimori, "a pesar de discrepar con la forma en que se logró".En ese sentido, Héctor Becerril sostuvo que discrepar con la forma no significa que tengan que pedir explicaciones sobre el indulto. "Yo ya dije todo lo que tenía que decir sobre el indulto, es un tema cerrado. Fujimori por fin está en libertad y nos alegramos. No tenemos por qué pedir explicaciones", expresóPerú 21.