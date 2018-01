El congresista Salvador Heresi, de Peruanos Por el Kambio (PpK), solicitará que se cite a la comisión de Justicia del Parlamento al ministro del sector, Enrique Mendoza, para la próxima semana, a fin de que explique el cuestionado proceso en el que se le concedió el indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori.En diálogo con Perú21, indicó que mañana, a las 10:00 a.m., se realizará la elección formal en la comisión de Justicia en la que asumirá la presidencia del grupo en reemplazo de Alberto de Belaunde. Tras ello, sostuvo, propondrá que se efectúe una sesión extraordinaria la próxima semana para recibir a Mendoza.Como es conocido, este viernes 12 de enero culmina la presente legislatura en el Congreso y se suspenden sus actividades ordinarias.“El Congreso entrará en un receso y para citar al ministro habría que hacer una sesión extraordinaria. Los miembros de la comisión se irán a provincias, entonces puede ser complicado. Pero me parece importante que el ministro acuda a la comisión. Yo quisiera que quede este tema de una vez zanjado. En principio, la intención es hacer la convocatoria a sesión extraordinaria de inmediato y recibir al ministro la próxima semana”, declaró a este diario.Empero, Heresi se mostró en contra de que el ministro Mendoza, de no satisfacer las preguntas en la comisión de Justicia, sea interpelado.“La idea más fuerte de la crítica al tema del indulto es el momento en el que se dio, tres días después de haberse rechazado el pedido de vacancia. No me gustaría adelantar opinión sobre algo que no he escuchado de manera minuciosa. Luego de la explicación del ministro los congresistas tomarán la decisión de si lo interpelan o no”, concluyó.Perú 21.