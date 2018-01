El congresista del Frente Amplio, Marco Arana, cuestionó este miércoles al flamante gabinete que encabeza Mercedes Aráoz pues, a su juicio, sus miembros no representan a la ciudadanía ni a las fuerzas políticas como para fomentar el diálogo y lograr la tan promocionada reconciliación del país.En diálogo con Perú21, el legislador dijo que el nuevo equipo de gobierno "no apunta a resolver el problema del encuentro con la gente" y aseguró que, tras el desencuentro protagonizado con el Partido Aprista por integrar a dos militantes de esa agrupación, "no alcanzará la reconciliación con nadie"."Este es un gabinete de la improvisación, ni con el Apra, no tiene legitimidad social, tendrán que hacer marketing político para que los conozca, es un gabinete que nace de crisis política, no da ni señales a la población de que habrá un acercamiento" sostuvo.Respecto a lo dicho por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien señaló que su Consejo de Ministros "representa a la diversidad del Perú", Arana expresó que con los nuevos ministros el jefe de Estado ha consolidado "su aislamiento del país"."Parece que les interesaba una lista de apellidos extraños al país, el presidente se ha preocupado por buscar todas las sangres europeas (...) si ya el apellido del mandatario es impronunciable para muchos ciudadanos de adentro del país, el nuevo gabinete se vuelve aún más impronunciable", declaró a este diario.Los nuevos integrantes son Jorge Meléndez (Inclusión Social), Jorge Kisic (Defensa), José Arista (Agricultura), Abel Salinas (Salud), Alejandro Neyra (Cultura), Javier Barreda (Trabajo), Lieneke Schol (Producción) y Angela Grossheim (Energía y Minas). Cayetana Aljovín pasó de Energía y Minas a Relaciones Exteriores. Los demás miembros fueron ratificados en sus cargos.Perú 21.