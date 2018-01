El equipo especial del caso Lava Jato , a cargo de Hamilton Castro, también abrió una investigación preliminar contra los árbitros que fallaron a favor de la firma brasileña Odebrecht en procesos contra el Estado peruano.La misma fuente de la Fiscalía informó que unos 15 árbitros están en la mira del fiscal Hamilton Castro. Tal como lo informó Perú21, uno de ellos sería Horacio Cánepa, quien emitió 17 laudos a favor de la constructora brasileña en arbitrajes contra el Estado peruano por los casos Interoceánica tramos II y III y por la carretera IIRSA Norte. Por ello, habría recibido más de US$435 mil de una empresa vinculada a Odebrecht.Estas transacciones de Cánepa a favor de la constructora hicieron ganar a Odebrecht millones de dólares.El dinero fue abonado en su cuenta de la Banca Privada de Andorra.“Hemos pedido que se acumulen todos los casos que estaban en las fiscalías especializadas de Lima. Estamos investigando todo el sistema de arbitrajes”, dijo la fuente.En julio pasado, en comunicación con Perú21, Horacio Cánepa explicó que si el Estado no tuvo ninguna retribución en los arbitrajes en que ganó, fue porque no hizo una contrademanda después de recibir el fallo favorable."Al Estado no le tocaba nada porque no era el demandante y no contrademandó. Si la empresa me propuso a mí como árbitro, no tiene nada de malo. Eso lo permite la ley y es costumbre arbitral", dijo Cánepa, quien, además, negó haber recibido algún pago de Odebrecht o haberse reunido con sus abogados.(Peru21)