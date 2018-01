Puno: Piden a la ONG CEDEC que atienda a la población de Ocuviri con academia vacacional

Publicado el dia jueves 11 de enero del 2018 a las 12:30

Henry Castro Suni secretario de Estudiantes de Ocuviri lamenta que la ONG CEDEC que recibe presupuesto de la minera Aruntani, no destine un presupuesto para la apertura de la academia vacacional a favor de estudiantes que desean postular a centros de educación superior.



Cuando fueron a solicitar la apertura de la academia, les indicaron que la ONG no contaba con un administrador. “En el marco cumplimiento responsabilidad social, CEDEC debe apoyar la iniciativa” señaló.



Hizo recuerdo que durante las últimas semanas la federación estudiantes presentó el proyecto. “Hay presupuesto pero no hay respuesta” concluye.



Asimismo cuestionó al presidente del convenio marco, que hasta la fecha se hace el desentendido para la inversión del presupuesto.