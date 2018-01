Una socia de la comunidad campesina de Selque del distrito de Macarí identificada como Hilda Flores Huaylla, manifestó ser víctima de una estafa por tres personas que dijeron pertenecer a un proyecto de mejoramiento genético ejecutado por el Gobierno Regional de Puno.Los estafadores arribaron en dos motos lineales a la vivienda de la víctima con el argumento de que son trabajadores de la región y estaban buscando beneficiarias de bajos recursos económicos para atenderlos con el proyecto.Pero como requisito pidieron la suma de 300 soles, para la supuesta adquisición de ganado vacuno en reproducción. “Solo registraron nuestros datos mas no recibimos algún boleto por lo que pagamos y se fueron” señaló preocupada.Entregado el dinero, buscó información de la supuesta dirección en Ayaviri. En la capital de Melgar, se enteraron de que el proyecto no existe, y varios pobladores también habían sido víctimas de la estafa.Uno de los delincuentes cuando se contactó con la madre de familia dijo llamarse José Samuel, mientras que el otro no se identificó. Además el número celular que les dieron a las personas afectadas no existe.