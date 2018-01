Tres holandeses competidores del RALLY Dakar son atendidos al momento en el colegio de Tincopalca, debido a que su unidad vehicular con el número 525 se incendió al promediar las 12 del medio día de hoy.Porfirio Benavente, poblador señala que los competidores no pueden lograr comunicarse con la central de emergencia de DAKAR, debido a problemas climáticos como la lluvia “Estamos tratando de comunicarnos, con los represetnates mediante GPS pero no hay respuesta” dijo.Al momento están siendo atendidos amablemente por los pobladores quienes les proporcionan frazadas y alimento, sin embargo no puedn lograr comunicarse eficientemente porque no entienden el idioma inglés.Piden a que la coordinación de Puno o responsables puedan auxiliarlos.Según la información proporcionada por la página Dakar los competidores serían: De Groot Richard, Gerardus Beelen y Johannes Hulsebosch de Firemen DakarDante Cabanillas, organizador del evento señaló que se comunicó con Lima y la representación de los competidores señalaron que van en camino el auxilio.