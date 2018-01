Desde el Cusco, Verónika Mendoza arremetió contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su premier Mercedes Aráoz tras el indulto humanitario otorgado al ex mandatario Alberto Fujimori. Esto durante la cuarta marcha nacional contra dicha disposición.La lideresa de Nuevo Perú recordó durante una entrevista con RPP que ya hay una solicitud de moción de vacancia presidencial presentada en el Congreso de la República , así como una acusación constitucional contra Aráoz y el ministro de Justicia."Porque mintieron de manera flagrante diciendo que no había ningún pedido de indulto, cuando ya tenían el documento en sus manos", refirió desde la ciudad imperial.Asimismo, la ex candidata presidencial del Frente Amplio calificó de "burla" el llamado "Gabinete de la Reconciliación", recién consumado el martes pasado ante la renuncia de varios ministros y la necesidad de una reestructuración en el Ejecutivo."Me parece una burla que le llamen "Gabinete de la Reconciliación" a un gabinete de lobbistas, corruptos y mentirosos", sentenció Verónika Mendoza.Añadió que debió ser con los deudos del terrorismo con quienes el presidente de la República debió buscar la "reconciliación", ya que fueron ellos quienes "perdieron a sus hijos, esposos, hermanos, a manos del Grupo Colina, comandado por Fujimori y Montesinos".(Peru21)