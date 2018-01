El Consejero Regional por la Provincia de Azángaro, Elisbán Calsina Gonzales, señaló que la Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción no muestran resultados de las denuncias por actos de corrupción en la gestión del Gobernador Regional de Puno, Juan Luque Mamani.Refirió que las instancias antes mencionada, ya debieron emitir sanciones. Además dijo que el titular del Gobierno Regional de Puno, solo decide cesar de sus funciones a los acusados por actos de corrupción y no dispone que sean investigados y sancionados.Además, dijo que los ex funcionarios cuestionados no pertenecen al movimiento regional Pico. “Hay funcionarios que vienen de gestión en gestión, esos funcionarios tienen un interés o lucro personal, eso nos indigna no sé cuál ha sido el criterio del gobernador al designarlos”, agregó.