Puno: Investigarán presuntas irregularidades en el proceso de licitación en vía Kelluyo – Pisacoma Tramo II

Publicado el dia viernes 12 de enero del 2018 a las 07:22

Ayer un grupo de autoridades y pobladores de la provincia de Chucuito – Juli, con carteles en mano, llegaron hasta la sub sede del gobierno regional de Puno, exigiendo al Consejo Regional que no entorpezca o retrase la ejecución de la obra vial Kelluyo – Pisacoma, tramo II.



Sin embargo, frente a las acusaciones hacia los consejeros regionales; Gumercindo Romero, Hugo Gómez, Yaqueline Velásquez y Emilio Torres, cada uno se defendió y argumentaron que no presentaron una denuncia penal, aclarando que solo entregaron los documentos ante la procuraduría anticorrupción para que dicha instancia evalúe si es necesario aperturar una denuncia en contra del comité de la licitación pública de la obra vial.



Precisaron que las autoridades y pobladores deberían exigirle al Gobierno Regional de Puno, que ejecute la obra vial, de forma transparente. “El consejo Regional no entorpece la construcción de esta obra, por el contrario busca que se ejecute adecuadamente y sin ningún acto de corrupción”, mencionaron.



Por su parte el consejero regional por la provincia de Chucuito – Juli, Uriel Salazar, dejó entrever que la carretera debe ser ejecutada aun cuando existen presuntas irregulares en el proceso de licitación pública. “Son tres reclamos de forma y no de fondo”, dijo.



Cabe indicar que el pleno del Consejo Regional de Puno, decidió conformar una comisión especial de investigación, ya que el Consorcio Ejecutor Puno, no habría presentado varios documentos ante el comité de selección, sin embargo es el ganador del proceso de licitación.