Puno: Cuenca principal del sector Rumitía de Santa Lucia es afectado por sustancia desconocida

Publicado el dia viernes 12 de enero del 2018 a las 13:02

Los pobladores del sector de Rumitía jurisdicción del distrito de Santa Lucía, se encuentran muy preocupados ya que hace más de 10 días se viene registrando en su río principal aguas verdosas que provienen de la pequeña Laguna de Titilla que se encuentra ubicado en las alturas del Apu Sillapaca a 22 kilómetros de la localidad de Santa Lucía.



Según versión de los moradores del lugar existiría una Falla Geológica en la zona y que posiblemente se habría registrado un leve movimiento sísmico, sin embargo para salir de dudas solicitan la presencia de las autoridades y especialistas, como de la Autoridad Nacional del Agua, OEFA y el Instituto Geofísico del Perú.



Este fenómeno raro en el río de Rumitía, no sería la primera vez. Cabe señalar que al otro extremo en 90 grados, opera la Minera CIEMSA en la zona de Takaza Sector de Choroma y no se descarta que podría ser la consecuencia de la contaminación, por ello piden presencia de técnicos para que expliquen.



El alcalde de la Municipalidad del distrito de Santa Lucia Salvador Alejo Tunco constató el lugar y sugirió a sus pobladores no beber el agua del río ya que se tiene reporte de alpacas con infecciones estomacales. “Se ha visto color petróleo el río” dijo la autoridad.



Asimismo señaló que hará una coordinación directa con los responsables de INGEMMET y OEFA para que den una explicación técnica.