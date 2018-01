Con las constantes precipitaciones pluviales, el posible desborde del río Huila Jahuira, preocupa a los pobladores del centro poblado de Huaraya en la provincia de Moho, ya que áreas de cultivo y viviendas pueden resultar afectadas como lo ocurrido en años anteriores.Jorge Coaquira, ex teniente gobernador dijo que la preocupación ha sido trasladada al alcalde provincial. Sin embargo no se ha tenido una respuesta efectiva. “No se está trabajando desde la municipalidad, no se está gestionando” dijo.Recuerda que en el año 2017 la cuenca se desbordó y la autoridad municipal no accionó inmediatamente. El poblador refiere que son 400 personas directamente afectadas.Por su parte el alcalde de la Municipalidad Provincial de Moho Uriel Condori Yujra, respondió que desde el año pasado la comuna local ha solicitado al Ministerio de Vivienda un proyecto de descolmatación del río.Mediante el proyecto, dijo que el ministerio debe disponer de maquinaria pesada para el 15 de enero, con el objetivo de descolmatar 11 kilómetros del rio, los mismos que se encuentran en el centro poblado.Además señaló que solicitado el apoyo de Defensa civil de la región pero hacen caso omiso. “han ido a verificar, pero no hay apoyo efectivo” dijo.Como primera acción de trabajo señaló que están apoyando con materiales como carretillas, pala y picos.