Una vez más los dirigentes de los distritos afectados de la cuenca Coata y la comunidad de Chilla, salieron a protestar ante el desinterés de las autoridades en la reunión convocada para la víspera en la ciudad de Juliaca.Para este cónclave, que fue convocado por el gobernador regional de Puno, no asistieron los titulares de las instituciones intervinientes en el tema de descontaminación de la cuenca, lo que generó el malestar de los dirigentes quienes pasaron a retirarse del local de Seda Juliaca.Entre las principales autoridades ausentes están: Juan Luque Mamani, gobernador regional; Oswaldo Edwin Marín Quiro, alcalde de la municipalidad provincial de San Román e Iván Flores Quispe, alcalde de la municipalidad provincial de Puno.“Los dirigentes organizados hemos tomado la decisión de retirarnos de esa reunión, y que en la convocatoria siguiente, el gobernador ya no convoque en Seda Juliaca, para que nos engañe, si no en el gobierno regional”, Félix Suasaca Suasaca, presidente del frente de defensa en contra la contaminación del rio Coata.