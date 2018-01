El presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, Dick Yucra Cabrera, ratificó que los días 12 y 13 de febrero serán declarados feriado regional no laborable con motivo de la Festividad Virgen de la Candelaria 2018.Mencionó que el Gobierno Regional de Puno, emitirá la resolución respectiva. “Esta institución como parte del comité de salvaguardia de la festividad a determinado declarar feriado para tutelar esta actividad”, dijo.Respecto al pedido del feriado nacional, dijo que no se tiene un avance, debido a los cambios en el Consejo de Ministros. “Se ha enviado el documento pero aún no hay una respuesta, esperamos que la semana que viene nos den a conocer la decisión del nivel central”, agregó.