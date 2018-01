Julio Borges, ex presidente del Parlamento de Venezuela, envió una misiva al ex ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Ricardo Luna, agradeciendo “su activa participación en defensa de la democracia” venezolana.“El trabajo que usted ha liderado en el continente desde su investidura como Canciller de la República del Perú ha marcado un antes y un después sobre el significativo apoyo que la región ha demostrado en los momentos más oscuros que atraviesa nuestro país”, escribió.Asimismo, Borges reconoció el empeñó del ex ministro “en la creación del Grupo de Lima como un mecanismo de apoyo que busca restaurar la democracia en Venezuela”.“ Indudablemente, su creación y continuación tendrán su sello indeleble. No resta más para mí que desearle éxito en el camino que decida emprender a partir de esta fecha”, acotó el venezolano.Perú 21.