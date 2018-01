El congresista Clayton Galván, uno de los diez fujimoristas que votó en abstención en la vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczysnki, le contestó al vocero alterno de Fuerza Popular (FP), Héctor Becerril, quien dijo que Kenji Fujimori podría terminar siendo expulsado de la bancada al ser reincidente. “Se está yendo demasiado de boca”, aseveró a Perú21.“Él (Becerril) no es dueño del partido, es militante. Hay una comisión que determinará si hay o no sanción, y ellos verán cual será la disposición”, aseveró.Asimismo, Galván llamó a la reflexión a su colega de bancada y señaló que así expulsen a Kenji Fujimori, nadie le puede quitar el derecho de seguir haciendo política. “ Estamos luchando por el fortalecimiento de FP, dentro del fujimorismo”, manifestó.“ Está hablando casi a título personal y de una forma dictatorial, como si fuese dueño del partido. Eso no es bueno, uno tiene que ser democrático, los verdaderos fujimoristas, quienes nos hemos esforzado para que el partido crezca, somos nosotros no son ellos”, acotó.Perú 21.