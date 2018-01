Puno: Organizaciones artesanales de la región piden mayor apoyo a Dircetur Puno

Publicado el dia lunes 15 de enero del 2018 a las 07:07

Rosa Colquehuanca, vicepresidente de la Federación Regional de Artesanos Productores de la región de Puno, lamentó que un año más las diferentes organizaciones artesanales de la ciudad y región de Puno, hayan quedado postergados por la titular de la Dirección de Comercio Exterior y Turismo DIRCETUR Puno.



“Nosotros hemos quedado olvidados, nos estamos considerados en el circuito turístico, no tenemos ningún proyecto en el presupuesto participativo regional, no nos consideran en las distintas ferias, estamos relegados”, expresó la dirigente de los artesanos en Puno, quien destacó la calidad de sus productos, elaborados con fibra pura de alpaca.



De la misma forma, dijo que la mayoría de las organizaciones que exigen un apoyo a las autoridades son formales y actualmente cuentan con todos los documentos exigidos por ley, sin embargo aún así no son considerados en las diferentes actividades turísticas.