Puno: En esta ciudad 40 establecimientos de comida fueron sancionados y 1 clausurado

Publicado el dia lunes 15 de enero del 2018 a las 07:09

Desde el 3 de enero hasta 12 del mismo mes, se realizó una visita a 90 establecimientos que expenden comida en la ciudad de Puno. De los cuales 40 fueron sancionados y uno tuvo que ser clausurado temporalmente, así lo dio a conocer el Subgerente de Gestión Ambiental y Salud Pública, Felipe Larico Fernández.



Precisó que el restaurant clausurado, no contaba con las condiciones higiénicas y se evidencio la presencia de roedores. “Para que el establecimiento logre su reapertura, tiene que contar con una certificación sanitaria”, dijo.



Así mismo, mencionó que la mayoría de locales que expenden comida fueron observados por que el personal no portaba su carnet de sanidad o no tenían la indumentaria respectiva. Además algunos equipos de seguridad no estaban habilitados.



Señaló que con motivo de la Festividad Virgen de la Candelaria 2018 y los carnavales, las inspecciones sanitarias continuarán, con presencia del Comité multisectorial, integrado por la Fiscalía y la Dircetur Puno. “Ahora estamos coordinado para que la Dirección Regional de Salud, también intervengan”, agregó.