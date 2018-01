De armas tomar. La congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona , no tuvo problemas en calificar de "penosas" las actitudes de su colega Kenji Fujimori por un supuesto negociado que habría hecho con el presidente Pedro Pablo Kuczynski para frustrar su vacancia."Penoso ver a @KenjiFujimoriH defendiendo corrupción de este Gobierno, esa que 79 congresistas y el Perú repudiamos. Gobernabilidad? Voto de conciencia? Eso no lo cree nadie, eso es ofender la inteligencia de los peruanos, qué habrán negociado? Eso se llama #PactoConLaCorrupción", escribió Letona en su Twitter.La legisladora agregó que Kenji Fujimori no les puede pedir que renuncien a su labor de fiscalización. Esto luego de que el menor de los Fujimori le pidiera a su hermana, en Panorama, dejar trabajar al gobierno de PPK."Si el congresista Fujimori pretende que callemos ante la relación Westfield y Odebrecht no lo vamos a hacer, nosotros no vamos a renunciar a fiscalizar al gobierno de Kuczynski", manifestó Letona a Canal N.Perú 21.