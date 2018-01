Sin duda alguna la carta del Laudato SI, la encíclica del papa Francisco, será el punto de análisis de los pueblos originarios y demás personas que se darán cita a Puerto Maldonado el viernes 19 de enero.El Laudato SI es un escrito que habla de la ecología y el peligro que está en nuestro mundo que por razón del dinero no se toma en cuenta a la madre naturaleza.El reverendo padre de la parroquia Pueblo Joven La Revolución del distrito de San Miguel, reflexionó que la encíclica del papa nos enseña a cuidar nuestra naturaleza. “El ser humano tiene que aprender a administrar nuestra tierra” señaló.Con la visita del papa Francisco al Perú, espera que se cambie las actitudes de los pobladores y en un acto de protesta exigir a las autoridades que cumplan su función.Asimismo, espera que la población cuide la Pachamama para que con la intervención de intereses capitalistas y el descuido de la misma gente no se vean afectados. “Dice el gozo del evangelio, no botar la comida. Si son pueblo pobre no actuar con la mentalidad de ricos” reflexionó.Duda que los políticos que tienen el poder puedan tomar decisiones a favor de la naturaleza pero tiene esperanzas de que mediante políticas de trabajo se tenga un proyecto para industrializar la basura.