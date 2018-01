Asambleísta de la Universidad Nacional del Altiplano Gerber Ticona se encadenó en el Centro de Educación Continua (av El Sol). Exige que Consejo Universitario anule aprobación de incremento de tasas por inscripción de postulantes.Antes de la aprobación de Consejo Universitario estudiantes de educación estatal pagaban s/ 120.00 y educación particular pagaban s/ 220.00, pero con la medida adoptada ahora pagarán s/ 220 nivel estatal y s/ 320.00 de educación particular.El estudiante de post grado dijo que aprobado la ordenanza se ha presentado un documento buscando la anulación, sin embargo hasta la fecha no hay respuesta.Por tanto esperan una respuesta en no más de 48 horas, caso contrario amenazan con presentar una solicitud de vacancia del rector de la UNA Puno.De igual forma los postulantes de la CEPRE UNA informaron que antes de la presente convocatoria pagaban 130 soles y ahora la mensualidad es de 150 soles.El postulante a pregrado Victor Mamani Gutierrez, indignado, dijo que este incremento afecta su economía. “Soy estudiante de provincia y con el aumento, siento que se me está cerrando las puertas de la universidad” señaló.