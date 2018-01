Puno: Ex trabajadores CAS piden ampliación de su contrato laboral en varios proyectos de DRA

Publicado el dia martes 16 de enero del 2018 a las 06:48

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Sector Agrario de la región Puno, Hugo Zamata Aguirre, señaló que varias oficinas y proyectos que administra la Dirección Regional Agraria, no tienen personal, ya que un promedio de 80 trabajadores CAS dejaron de laborar el 31 de diciembre de 2017.



Refirió que recientemente se conformó una comisión de concurso CAS, la misma que emitirá los resultados en el mes de febrero. “El presupuesto del presente mes, para el pago de personal contratado obviamente no se utilizará y se tendrá que devolver, mientras que varios proyectos se encuentran paralizados”, dijo.



Así mismo, indicó que un grupo de 12 trabajadores CAS, extrañamente continúan en sus puestos laborales. “El pedido de los ex trabajadores es que también se les amplíe su contrato, por lo menos hasta que concluya el proceso de convocatoria CAS 2018”, agregó.