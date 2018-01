Puno: “Si tomo no debo manejar” es la lección que aprendió un conductor en accidente en interoceánica

Publicado el dia martes 16 de enero del 2018 a las 12:56

Si manejo no debo tomar es la lección que aprendió José Luis Fernández Jacho (32), tras resultar herido en accidente que se registró en la vía interoceánica, aproximadamente a las 4:30 am de hoy en el km 100 114 lugar Palmera.



La unidad vehicular que conducía es una H1 de placa de rodaje V3A- 086. Según información recogido por policías de la zona, el conductor habría estado bebiendo en una fiesta de matrimonio en el distrito.



Al no tener control del timón este chocó con una de las señales informativas despistándose a un costado de la vía.



Del lugar los efectivos de la comisaría trasladaron al conductor hacia el centro de salud quien diagnosticó heridas leves en la frente, tabique nasal y herida en la pierna inferior izquierdo quien luego de ser atendido fue dado de alta.



La unidad fue trasladado hacia la comisaría San Antón por la grúa de operadora Sur Perú.