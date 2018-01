Puno: Algunos vecinos de Alto Puno continúan en terrenos destinados para hospital de alta complejidad

Publicado el dia miércoles 17 de enero del 2018 a las 07:10

Cesarea Luna Olvea, representante de la sociedad civil de Puno, informó que el proceso de saneamiento jurídico legal del terreno destinado para la construcción del Hospital de Alta Complejidad de Es Salud de Puno, concluyó en octubre del 2017 con la inscripción del título de propiedad en la Superintendencia Nacional de Registro Públicos (SUNARP), la misma que permitió la conclusión de los estudios definitivos para la construcción del hospital.



Sin embargo, mostró su preocupación con respecto algunos malos vecinos que no vienen respetando los terrenos para la construcción del referido nosocomio, “lamentablemente en este momento los vecinos están usufructuando las áreas, son alrededor de 4 los vecinos que no están respetando la propiedad de Es Salud”, indicó



Como sociedad civil, dijo que vienen exigiendo a la Gerencia Municipal de Desarrollo Urbano de Puno para que haga las recomendaciones y exhortaciones a los vecinos, en el sentido que no debe haber puerta abierta o direccionada hacia el terreno que ahora es de propiedad de Es Salud.



Ante esta situación, la profesora Cesarea Luna, anunció que el próximo 29 y 30 de enero la Municipalidad Provincial de Puno, ejecutará la acción coactiva, es decir, tapiaran las puertas y ventanas que están orientadas al terreno de Es Salud, a fin de evitar más observaciones de la entidad referida.