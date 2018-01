Puno: En 30 días a comisión especial analizará propuesta de suba derechos de inscripción en admisión de UNA Puno

Publicado el dia miércoles 17 de enero del 2018 a las 12:20

Con la intervención de los miembros de Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Altiplano, ayer en Sesión de Consejo Universitario se dejó sin efecto acuerdo de incrementar monto por derechos de inscripción de postulantes a los exámenes de admisión de la UNA.



Por tanto, se aprobó la conformación de una Comisión Especial que debe presentar su plan de trabajo en 30 días para analizar esta propuesta de la Comisión Central de Admisión.



Gerbert Ticona asambleísta en representación de Post Grado dijo hasta que esta comisión no tenga un análisis de estudio, el pago por los derechos de inscripción siguen 120 para estatales y 220 para particulares.



Respeto a la suba del pago de mensualidades por postulantes de la CPRE UNA, dijo que es un tema delicado, motivo por el que aún no se ha definido el particular.



Asimismo dijo que se esperarán señaló que a La UNSA de Arequipa cobra 126 soles a los postulantes que provienen de Colegios Estatales y en la UNA Puno se pretendió cobrar 220, un exceso. También la UNA Puno por un examen general de Admisión recauda más de 1 millón de soles, con los costos actuales, consideró más que suficiente para solventar cada proceso.