Marco Cárdenas Ruiz: "Alejandro Toledo se siente muy bien resguardado"

Publicado el dia jueves 18 de enero del 2018 a las 06:49

El nuevo pedido de extradición que se presentará próximamente ante las autoridades de Estados Unidos para el ex presidente Alejandro Toledo , por el caso Ecoteva , ha generado diversas opiniones. Para el ex fiscal Marco Cárdenas, quien estuvo a cargo de la citada pesquisa, esta nueva solicitud no entorpecería el primer pedido por el caso Odebrecht . Aquí sus fundamentos.



Una fuente de Perú21 en la Fiscalía informó que las autoridades de EE.UU. exhortaron al equipo especial Lava Jato para que se envíe un solo paquete de extradición por las investigaciones que se le siguen a Toledo por Ecoteva y Odebrecht. ¿Cuál es su opinión?

Considero que cada pedido debe ir de manera independiente porque las etapas procesales en ambos casos son totalmente distintas. Si se hace una solicitud unificada, paralizaría la investigación del equipo especial Lava Jato por el caso Odebrecht.



¿Por qué sostiene que se paralizaría?

Hay que tener en cuenta que la investigación de Ecoteva (Fiscalía de Lavado de Activos) ya está en la fase final. Y, próximamente, se presentará la acusación a nivel judicial. Mientras que en el caso Odebrecht aún está en etapa preparatoria y la pesquisa ha sido declarada compleja. Además, son dos investigaciones diferentes.



Explíquenos, por favor...

En la investigación de Ecoteva lo que se indaga es el dinero blanqueado dentro del sistema para llegar a comprar las casas y pagar las hipotecas (de Camacho y Punta Sal) para beneficiar a Alejandro Toledo. Mientras que en el tema Odebrecht se investiga la participación del funcionario (Toledo) que defraudó al Estado (US$20 millones que habría recibido de Odebrecht a cambio de la Interoceánica, tramos 2 y 3), estaría implicado en presuntos actos de corrupción.(Peru21)