El Ministerio de Justicia designó a los juristas Adrián Simons Pino y Jorge Villegas Ratti como representantes del Estado peruano que asistirán el próximo 2 de febrero a la audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ver el proceso de indulto otorgado al ex presidente Alberto Fujimori.El mismo Minjus informó de esa decisión en sus redes sociales, y también señaló que remitirán "en tiempo y forma" la documentación requerida por la Corte, que solicitó el expediente que sustenta la liberación del ex gobernante.La audiencia se realizará en Costa Rica, donde se encuentra la sede de la Corte-IDH, por petición de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos. En esa diligencia, que será pública, solo podrán participar el Estado peruano y la defensa de las víctimas.Por ambos casos, el tribunal internacional ordenó al Estado, en 2001 y 2006, a perseguir y sancionar a los responsables de los crímenes que se registraron durante el gobierno fujimorista. En ambas investigaciones, el ex presidente Fujimori fue hallado culpable y condenado a 25 años de prisión.Los jueces de la Corte escucharán a los representantes de las dos partes. Luego de ello, emitirán una resolución en la que determinarán si Perú está cumpliendo con las sentencias que publicó esta instancia.Sin embargo, fuentes de Perú21 en la Procuraduría Supranacional señalaron que una procuradora renunció a su cargo el pasado viernes luego de enterarse que debía defender el indulto.(Peru21)