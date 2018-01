El Congreso de la República , a través de la comisión de Constitución, impulsó y aprobó una reforma electoral que impide a los condenados por los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios o violación de la libertad sexual postular en el proceso electoral municipal y regional que se realizará en octubre próximo.Sin embargo, la norma establece que el impedimento sería para aquellos candidatos que tengan sentencia consentida (cuando no se apela o no se interpone algún recurso) o ejecutoriada (cuando se agota la vía judicial).Esto daría pie a que ex gobernadores regionales como César Álvarez —quien afronta una investigación preparatoria por presuntamente pertenecer a una red criminal— y Kléver Meléndez —condenado (pero aún podría apelar) a 15 años y 8 meses de cárcel por los delitos de cohecho y colusión agravada— puedan presentar sus candidaturas.Estas posibilidades no configuran novedades si se recuerda que el ex gobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, postuló a la reelección pese a cumplir prisión preventiva en el penal de Piedras Gordas II.El secretario de Transparencia, Gerardo Távara, señaló que en el caso del dirigente aimara Walter Aduviri, condenado a 7 años por el delito contra la tranquilidad pública, sí podría postular porque pese a que su condena fue ratificada en segunda instancia, su expediente será revisado en casación.Para Percy Medina, Jefe de Misión en el Perú del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, “si bien una sentencia de segunda instancia no es firme porque hay probabilidad de casación o de acudir a instancias internacionales, hubiera sido suficiente porque en esa etapa existe un grado más alto de certeza (de que el imputado cometió o no el delito)”.Agregó que la norma resulta necesaria en un contexto donde prima la debilidad de los partidos políticos y el crecimiento del crimen organizado que busca permear la política. Dijo que esta ley “puede —y debe— ser mejorada porque no alcanza a los candidatos investigados y procesados, por lo que la responsabilidad y diligencia sobre los mismos recaen en los partidos políticos”.(Peru21)