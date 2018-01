Puno: Contratados por CAS 2017 exigen la continuidad laboral y no quieren nueva convocatoria

Publicado el dia viernes 19 de enero del 2018 a las 07:10

En los exteriores de la sub sede del Gobierno Regional de Puno, en la víspera se apostaron un grupo de trabajadores de salud contratados CAS durante el año 2017, exigiendo continuidad laboral y no a la convocatoria de plazas CAS 2018.



Fernando Castro, médico de la Microred Acora, indicó que el Gobierno Regional convoca a procesos CAS amañados, todos los años, con la finalidad de favorecer a sus allegados.



Explicó que al no otorgar continuidad laboral, además de generar inestabilidad a los trabajadores, se perjudica también a la población usuaria porque al contratar anualmente nuevo personal se interrumpe el trabajo programado para disminuir los casos de anemia, desnutrición, muertes maternas y otros problemas de salud pública de la región Puno.



Aseveró que en otras regiones del país dan continuidad laboral al personal contratado que ingresó al sector vía concurso previa evaluación interna y que únicamente se convoca las nuevas plazas o aquellas que alcanzaron el nombramiento.



Cabe precisar que los representantes que se reunieron para abordar sobre dicha problemática con el Gerente de Desarrollo Social no habrían conseguido ningún resultado positivo. Alrededor de 3 mil trabajadores CAS estarían pidiendo continuidad laboral.



Al cierre de nuestra edición se dio a conocer que desde el Gobierno Regional de Puno, emitieron el oficio N° 056 – 2018 dirigido al titular de la Dirección Regional de Salud Puno, para que acate la ampliación de la convocatoria el 31 de marzo del año en curso.