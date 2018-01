Puno: Gobierno regional aún no habría subsanado las observaciones de la Contraloría General

Publicado el dia viernes 19 de enero del 2018 a las 07:12

En la víspera se publicó un nuevo informe de la Contraloría General de la Republica, esta vez del Proyecto Mejoramiento del Instituto Superior Tecnológico Público de la provincia de Yunguyo. Según el informe de auditoría N°044-2017-OCI-5350-AS, se pondría en riesgo el cumplimiento de la referida obra, puesto que habría algunas observaciones aún no subsanadas por el ente ejecutor que es el Gobierno Regional de Puno.



Entre las observaciones realizadas por el ente fiscalizador, está la ausencia del residente y supervisor de obra, retrasando el cumplimiento de metas y objetivos del proyecto. De la misma se puso en evidencia el retraso en la ejecución de la obra y falta de control de la programación de cada una de las partidas y componentes, generando el incremento de la inversión prevista para el proyecto.



Según la Contraloría estos hechos podrían afectar la transparencia, probidad, normativa aplicable y el cumplimiento de las metas previstas; sin embargo tales observaciones no habrían sido subsanadas dentro de los plazos fijados por la institución fiscalizadora, informó Gumersindo Romero consejero regional por la provincia de Yunguyo



“De no subsanarse las observaciones, el gerente regional de infraestructura seria denunciado”, agregó el representante de Yunguyo. Cabe precisar que la obra tiene un presupuesto de 11 millones 816 mil 476.95 soles, cuyos componentes esta la construcción de ambientes pedagógicos y administrativos, así como la adquisición de equipos y materiales tecnológicos.