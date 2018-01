El titular de la Dirección Regional de Salud de Puno, Rolando Montes de Oca Velasco, admitió que en Puno no existen políticas públicas para reducir algunos problemas del sector salud, como es el caso de las muertes maternas, “lamentablemente nuestras políticas de salud, son impuestas de otros países, pero no hay política publicas regionales”, indicó.De la misma forma, manifestó que Puno se ubica en el 5to lugar con el mayor número de casos de muertes maternas a nivel nacional. “Este es un tema que nos preocupa a nosotros, pero no podemos hacer muchos por las políticas que se imponen desde el nivel central”, indicóDe la misma forma, refirió que actualmente el sector salud afronta una serie de deficiencias, desde la carencia de recursos humanos y equipos de última generación.Ante esta situación, exhortó a los representantes de las diferentes provincias en el consejo regional de Puno, generar políticas públicas en favor del sector salud.