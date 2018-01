Papa Francisco ofrece un discurso a seminaristas y religiosas en Trujillo en el Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo, en donde decenas de futuros sacerdotes y monjas lo recibieron en un ambiente de fidelidad.Con un discurso en el que priorizó la importancia del trabajo que realizan en la propagación del mensaje de Cristo: "Jesús nos envía a ser portadores de su esperanza", el Sumo Pontífice resalta la labor de los religiosos.Además reconoció que nuestro país ha demostrado tener "mucha fe y una sencillez" sorprendente. Estas palabras entran en referencia a la gran acogida que Francisco ha tenido desde el primer día de su visita a nuestro país.Incluso en un momento bromeó con los presentes sobre la incansable labor de las religiosas: "Las monjas no envejecen porque son eternas", en un diálogo plagado de sencillez y cercanía.Antes de culminar su presentación, dio algunos consejos con referencia a la sabiduría que los ancianos tienen. "Yo quisiera citar al Santo Padre, pero no se me ocurre ninguna (en referencia al papa emérito Benedicto XVI). Me decía él un antiguo refrán africano... "Los jóvenes caminan rápido pero son los viejos los que conocen el camino"".Finalizó, como es costumbre en todas sus presentaciones con el pedido habitual de rezar por él: "de vez en cuando échenme un rezo". Luego de rezar el "Padre Nuestro" culminó su estadía en el colegio seminarista.Perú 21.