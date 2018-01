Si el jurista Alberto Borea hubiera conocido la decisión presidencial de indultar a Alberto Fujimori , no habría defendido a PPK. Así de claro. Advierte también que la extradición de Alejandro Toledo peligra porque no se le permitió apelar, violando las normas del debido proceso.Cuando usted defendió al presidente de la moción de vacancia del Congreso, ¿no tenía idea de que se venía el indulto a Alberto Fujimori?Ninguna. No hubo ninguna expresión vinculada al indulto, la conversación se centraba en la escalada que había montado el fujimorismo para saltar del Legislativo al Ejecutivo y concentrar todo el poder. Una vez que tienes ambos, puedes manejar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, BCRP y todo lo demás. Era evidente que esa concentración era dañina para el país. Sobre todo si se parte de una realidad de 39% y no de 56%.Esa es su matemática electoral.No, esa es la matemática que sale de la elección. En la primera vuelta, el fujimorismo salió con 39%, sin embargo en el Congreso representa al 56%.Esas son las reglas electorales.Está bien, pero eso no te da derecho a erigirte como portavoz de una mayoría que decida algo tan importante como vacar a un presidente elegido por la mayoría de los votos.Se ganó por 30 mil votos de diferencia con Keiko Fujimori; como dijo PPK, ‘raspando’.Pero obtuvo más votos que el contrincante.Posterior a la derrota de la vacancia, ¿escuchó algo sobre el indulto a Fujimori?Escuché algo cuando conversaba con el presidente al regreso del Congreso, con la idea de que pudiera requerir contestar lo que se debatía en el hemiciclo. Pero después de escuchar a Vilcatoma y García Belaunde, que son parecidos en el nivel, concluí que no había nada que contestar. Con PPK se habló de muchos temas. En ese lapso entró Mercedes Aráoz y dijo con sorpresa: “Un periodista ha dado la noticia de un indulto, ¿cómo puede ser eso?”. PPK respondió: “Sí pues, ¿quién lanza eso?”. Eso fue lo único que escuché. Es más, cuando salí del Congreso les dije a los parlamentarios de PpK: “Yo ya hice lo que me corresponde, ustedes deben continuar”.De haber sabido sobre el indulto, ¿hubiera defendido al presidente?Definitivamente no habría defendido a PPK si hubiera entendido que el indulto era una suerte de acuerdo.¿Un canje?No estoy seguro de que haya sido un canje. Yo no creo en el indulto. Lo he dicho desde que sentenciaron a Fujimori. A usted le consta que lo he combatido desde 1992. Hoy muchos hablan contra Fujimori, pero cuántos sostuvieron una posición firme durante 25 años.¿Le hizo saber al mandatario que desaprobaba el indulto?Se lo hice saber cuando hablé con él. Me dijo que no hubo negociación sobre el indulto.¿Le cree?No tengo ninguna prueba para no creerle. Sí sé que lo peor que podría haberle pasado al Perú era que Galarreta o Luz Salgado asumieran la Presidencia.Los congresistas kenjistas que votaron en contra de la vacancia dijeron que hablaron con Alberto Fujimori desde prisión.Podría ser que a Alberto Fujimori le hubiera parecido también que no era conveniente una vacancia presidencial. ¿Por qué no? Además la moción se admitió con 93 votos, no estaban los 10 kenjistas. La vacancia tuvo 79 votos, 14 congresistas que estuvieron a favor de la moción no apoyaron con su voto, reflexionaron.El día de la votación por la vacancia circulaba un informe médico para el indulto a Fujimori.El indulto no fue oportuno, no era el momento. Se presta a suspicacias de muchos peruanos. Lo ideal hubiera sido que pasara la vacancia y ver de qué manera se podía dar una solución a este tema si el presidente tenía en su cabeza indultar a Fujimori. Podía plantear la prisión domiciliaria.Se requiere una ley y los fujimoristas se pronunciaron en contra.El presidente tiene la facultad constitucional para convocar al Congreso el 26, 27, 28 de diciembre y debatir un solo propósito: la prisión domiciliaria.El fujimorismo ya había rechazado esto.Ello no quiere decir que el presidente no pueda plantearlo y debatir el tema. Y ahí se veía quiénes votaban a favor y quiénes en contra. No sé si el presidente dio el indulto por la alta aceptación que tenía el tema en las encuestas. Sería una equivocación porque la política no solo es número, también es corazón y sentimiento.¿No le parece evidente que el indulto fue un canje?No tengo la evidencia. Los sectores democráticos, Acción Popular y el Apra, tienen gran responsabilidad en esto al votar por la vacancia y no sostener el sistema democrático.Para usted, ¿PPK no tuvo vinculación con Odebrecht?No he estudiado el fondo del asunto. Cualquier persona no declarada culpable me parece inocente. A mí se me pidió demostrar que la vacancia moral permanente no puede ocurrir con un sustento tan débil.¿PPK mintió varias veces?¿Eso califica en el Perú o en el mundo para una capacidad moral permanente? En el Congreso hay cerca de 30 personas encausadas por mentir.¿Fue un error no admitir su relación con Odebrecht?Yo no soy el abogado de PPK en el caso de Odebrecht. Yo he pensado sobre temas constitucionales. Si quiere discutir sobre lo de Odebrecht, tiene que hacerlo en el momento oportuno, con las pruebas precisas para que PPK se pueda defender y haga sus descargos. Pero no se puede acomodar un procedimiento que no corresponde para sacar en tres días al presidente.¿Qué pasará si Jorge Barata involucra al mandatario?No sé si ocurrirá, no voy a especular. Sería una situación grave ciertamente. Ahora bien, el dicho de Barata tiene que ser corroborado fehacientemente. Pero no soy el abogado penalista del presidente, mi defensa fue constitucional.El jefe de Estado recibió regalías por el contrato de su empresa Westfield Capital con Odebrecht.El hecho concreto debe discutirse en la comisión respectiva, que tiene sus plazos y formas de corroborar las imputaciones. No puede transportarlo a la vacancia por una incapacidad moral. Por ejemplo, PPK sostiene que dejó la empresa a cargo de otro y se creó una ‘muralla china’… No abra usted tanto los ojos porque Alan García firmó los narcoindultos y luego dijo que no conocía.A García no le probaron nada y fue un solo caso.Pero él firma los indultos y dice que no conoce. Las adendas del contrato con Odebrecht de la Interoceánica durante el gobierno de García incrementaron su costo de US$800 millones firmados por Toledo a 5,000 millones. Y no conocía. La ‘muralla’ sí vale para García y no para PPK.Es la palabra de PPK sobre el funcionamiento de su empresa Westfield que obtuvo dividendos cuando él era ministro.Esos ingresos están declarados en EE.UU. y en el Perú. Y así funcionan las empresas en EE.UU. No le puede pedir a PPK que demuestre que no gestionó a favor de él. Quienes acusan tienen que presentar el documento. Si no, estamos ante una prueba diabólica.¿Cree que tenemos un gabinete de la reconciliación?Espero que haya una reconciliación. Para mí, pasa por un verdadero mea culpa de Fujimori, que sea en serio. Su pedido de perdón es de la boca para afuera. No tiene arrepentimiento, dolor de corazón y contrición. También tienen que pedir disculpas los terroristas que le hicieron gran daño al país.Si Abimael Guzmán pidiera perdón, ¿sería posible indultarlo?No, es un caso distinto.En su opinión, ¿el indulto se puede revertir por el caso Pativilca, donde hubo desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales?No he estudiado ese caso. Los casos de violación de DD.HH. durante el gobierno de Fujimori siempre me han parecido repudiables y no voy a cambiar ahora.¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) puede anular el indulto a Fujimori o no está en el ámbito de su competencia?El indulto es originalmente un privilegio real que lo tiene hoy el presidente. No tiene que dar razón a nadie de su decisión. Está en su potestad. Es una prerrogativa política que el pueblo le da al presidente de la República.¿La Corte Interamericana puede pedir los certificados médicos para evaluar el indulto?No sé cómo va actuar la Corte Interamericana. Si se entiende el indulto como lo que es: un acto del presidente, no hay más que decir.¿No hay jurisdicción internacional que esté por encima de ello?Si hubiera existido la intención presidencial de indultar a Fujimori es, finalmente, un acto político de su investidura. Eso deben analizarlo los abogados del Perú ante la Corte-IDH. Me parece que nunca se ha visto un caso de indulto en la Corte, sí han evaluado la amnistía. Pero esta es un olvido del hecho, no existió. En el indulto, sí existieron los hechos, condenaron a la persona y el presidente perdona. No me siento convocado para defender el indulto a Fujimori, personalmente me molesta, y no he profundizado en el tema. A mí me ha perturbado este hecho. ¿Qué hubiera hecho yo eventualmente? Habría visto cuántos presos de 80 años estaban en la misma situación de enfermedad que Fujimori y se les otorgaba el indulto a ellos también. Así no se violaba el principio de igualdad.¿El indulto a Fujimori ha ahondado la división del país?Ha sido una decisión equivocada, apurada que no contribuye a la reconciliación definitivamente.¿Le ha generado al régimen un problema de gobernabilidad?No sabemos qué harán el presidente y su gabinete ahora. Tiene que recuperar credibilidad. Imagino que buscando hacer tareas positivas a favor del país: obras en bienestar de la comunidad. Si tiene éxito, pasaremos este momento y en tres años tendremos una elección.SÍ A JUECES GARANTISTAS, NO A JUECES "CANEROS"¿El caso Toledo llegará a una extradición?Parte de un error que la verdad no sé cómo calificar y es negarle a Toledo la posibilidad de apelar. No se está cumpliendo con los estándares mínimos del debido proceso. Sin duda ese error puede costar que no lo extraditen.¿Qué opinión tiene del caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia?Anteriormente declaré que la prisión preventiva no corresponde, son personas radicadas en el Perú. Requerimos jueces garantistas, no jueces ‘caneros’. La presunción de inocencia se debe respetar.El sustento parece ser que pueden reorganizarse…Se les puede acortar esa posibilidad, con grilletes electrónicos, impedimento de comunicarse, etc. En el mundo del derecho hay muchos grises antes de ir al extremo de la prisión. Mire lo que pasó con Burga, estuvo preso acá preventivamente y en EE.UU. le dieron libertad condicional. Luego lo absolvieron. Con la lógica del Perú, hubiera perdido dos años de su vida preso. Prisiones preventivas de 36 meses son un exceso condenable.Perú 21.