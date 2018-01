En declaración a los fiscales peruanos, Marcelo Odebrecht , ex CEO de la constructora brasileña del mismo nombre, se refirió al pago de coimas. “Sí hubo coimas, y ahí estuvo el error, lo lamento mucho incluso... porque eso hace que la gente olvide todo lo que hicimos en Perú”, señaló el 9 de noviembre, en Curitiba, Brasil.En la transcripción del interrogatorio, a la que Perú21 tuvo acceso, Odebrecht también reiteró que apoyó a candidatos en Perú. “Es cierto que nosotros apoyamos, no sé cuánto, pero con seguridad apoyamos a todos: Toledo, Alan García, Humala, Keiko”.“Puede haber sido una donación oficial, en otros casos, puede darse la donación a través de una empresa local y, de alguna forma, luego resarcirla, puede hacerse por caja 2. Es decir, con pagos no contabilizados...”, explicó.Sobre la anotación “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”, hallada en su celular, y consultado si se pagó a Keiko Fujimori, respondió: “No, no. Yo le sugerí a Barata que aumentara si tenía algún problema. No recuerdo ni si hablé con él específicamente de 500, lo puse aquí, probablemente lo dije, porque está aquí, pero puedo haberlo anotado y después no haber comentado el monto, pero, con seguridad, le dije y no sé si fue, si hubo la necesidad o no de que él lo hiciera, no lo sé”.FACTOR GARCÍAEn cuanto a las siglas “AG”, el empresario refirió que las escribió en referencia al ex presidente Alan García pero también refirió que dichas iniciales aludían a la constructora Andrade Gutierrez.“No puedo decir cuánto, ni cómo, yo no voy a ser ligero para afirmar. Ahora, según tengo entendido, y yo diría esto, que es un entendimiento casi certero, nosotros apoyamos eh... a todos los candidatos... presidenciales del Perú, a todos los partidos y, probablemente, varias elecciones de congresistas, es decir, era normal que en los países, donde actuábamos nosotros, hiciéramos eso”.Agregó que no solo apoyaban al partido oficialista, sino también a los de oposición para hacer un hedge (que significa eliminar el riesgo de una transacción). “Yo diría que con toda seguridad, a pesar de no tener la información precisa, de no poder afirmarlo, pero digo, con toda seguridad, que nosotros apoyamos a Alan García y, cómo se dio eso y de qué forma, Barata va a poder ser más específico”, indicó."YO AUTORICÉ PAGO"En otro momento del interrogatorio, tocó el caso del ex presidente Ollanta Humala. “Yo sabía de ese apoyo (US$3 millones) que le fue dado incluso, ahí sí, con mi autorización porque fueron recursos que vinieron de Brasil para Humala que yo ya expliqué en la última declaración. En este caso específico, fue el único que tratamos y me agradeció este acuerdo específico”.Asimismo, Pedro Pablo Kuczynski no fue ajeno al interrogatorio. “Creo que fue contratado como consultor económico, él dio algunas consultorías y presentaciones... después de haber sido ministro y antes de haber sido candidato. Es decir, en ese periodo que no tuvo mandato”, señaló.Además, dijo que tenía conocimiento de que PPK había sido ministro de Toledo cuando Odebrecht se adjudicó el contrato de la Interoceánica.TENGA EN CUENTA- Sobre los funcionarios de Proinversión, Odebrecht dijo que era gente difícil de tratar. “Muchas veces mi gente decía que, para intentar influir, tenía que ir a los ministerios que tenían que ver con determinada obra”, anotó.- Consultado sobre a qué ministerios se refería, el ex mandamás de Odebrecht dijo a “Transporte y Energía”.- En reiteradas ocasiones, los ex presidentes Ollanta Humala, Alan García, Alejandro Toledo y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, han negado haber recibido dinero ilícito de Odebrecht.Perú 21.