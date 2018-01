El Ministerio de Justicia intenta evitar que el expediente sobre el indulto al ex presidente Alberto Fujimori , que fue enviado ayer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( Corte-IDH ), sea filtrado por "canales no oficiales".A través de un comunicado, el Minjus señaló que "la información entregada a la Corte (IDH) es, en parte, reservada y que su divulgación por canales que no sean los oficiales violaría normas esenciales".En ese sentido, el Estado hace referencia a la Ley Nº 29733 de Protección de Datos Personales y la Ley General de Salud Nº 26842, "que regula el derecho a la privacidad del acto médico y la reserva de la data sensible en la historia clínica".Asimismo, el sector Justicia remarca "que la divulgación y/o uso de la información entregada" será responsabilidad "absoluta de quienes la realicen". Añaden que han pedido que no se perturbe la actuación de la Corte-IDH.El 2 de febrero, la Corte-IDH realizará una audiencia en la corte de San José, en Costa Rica, donde se evaluará si el Estado está cumpliendo con las sentencias que emitió de los casos Barrios Altos y La Cantuta, por los cuales se sentenció a Alberto Fujimori.Perú 21.