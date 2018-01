El indulto a Alberto Fujimori no debió sorprender a los peruanos, al menos, así lo aseguró el mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien fue el responsable de la liberación de aquel ex mandatario quien purgaba condena de 25 años por delitos de corrupción y los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta.De acuerdo con las declaraciones que ofreció el jefe de Estado a la cadena CNN En Español, la gracia presidencial que le otorgó a Fujimori la "había anunciado muchas veces", inclusive, "en campaña"."No hay ningún intercambio de nada, esto era un proceso que yo anuncié en la campaña, lo repetí en una visita a España en junio, lo repetí en una visita a Buenos Aires unos meses después, he anunciado esto muchas veces, ha habido muchas oportunidades para discutir eso", indicó PPK.Las razones por la cuales Kuczynski decidió liberar a Fujimori fue porque este "presentaba su salud deteriorada tras estar 12 años en la cárcel".Según PPK, “un panel de médicos, que no hemos seleccionado nosotros, han visto su caso, al igual que los de unos 45 indultados de edades y condiciones parecidas”.Además, el presidente acusó al Congreso de la República de querer vacarlo "de una día para otro sin ninguna razón para hacerlo". PPK clasifico de "derrota tremenda para la democracia" si es que el Parlamento hubiera logrado su destitución de la silla presidencial.Perú 21.