Presidente del TC recalca que no es viable un adelanto de elecciones

Publicado el dia viernes 23 de marzo del 2018 a las 07:14

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, sostuvo hoy que no es viable adelantar las elecciones, como reclaman algunos sectores en el país, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la República.



Según explicó, lo que corresponde hacer, luego de la dimisión de Kuczynski, es dar estricto y cabal cumplimiento al artículo 115 de la Constitución, que señala para estos casos que corresponde asumir esas funciones al primer vicepresidente de la República.



Blume Fortini indicó que el primer vicepresidente está en ejercicio del cargo y, por lo tanto, se da el presupuesto constitucional normativo que lo obliga, y obliga a todos, a que sea él quien asuma la presidencia y concluya el mandato.



“Esto es claro y contundente. El artículo en mención señala en términos imperativos este mandato constitucional que el Perú y todas las autoridades deben cumplir”, puntualizó el presidente del máximo órgano de justicia constitucional.



Agregó que no es constitucional ni está previsto en la Constitución que se vaya a elecciones, pues ello solo ocurre si no tuviésemos un presidente ni vicepresidentes, en cuyo caso la sucesión correspondería al presidente del Congreso, quien sí debe convocar de forma inmediata a elecciones.(Andina)