Horas antes de su llegada a Lima, el vicepresidente Martín Vizcarra se comunicó con El Comercio y adelantó que tendrá lista la composición de su gabinete dentro de diez días. Pero, ¿quienes son los voceados ministros?Fuentes cercanas al vicepresidente, sin embargo, informaron a Perú21 que ya tendría delineado el perfil de algunos miembros de su equipo, en el que se da por descontada la participación de los ex ministros de Agricultura José Manuel Hernández –su amigo personal– y de Vivienda Elmer Trujillo.Nuestros informantes indicaron que el próximo gobernante se inclina por una renovación total del gabinete, incluida la premier Mercedes Aráoz, y desea contar con una mixtura de técnicos y políticos que no le abran nuevos flancos de confrontación, en particular con el fujimorismo.LOS NOMBRESCésar Vásquez, supervisor especializado en Economía Mundial del BCRP es voceado para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, mientras que el economista César Luna Victoria suena para el Ministerio de Economía. A ellos, trascendió, se sumarían algunos ex presidentes regionales, reivindicando las raíces provincianas de Martín Vizcarra y su experiencia como presidente del gobierno regional de Moquegua años atrás.En la baraja, además, han surgido nombres para el premierato como los de Ántero Flores-Aráoz y Jorge del Castillo, y otros de “espontáneos” como Carlos Basombrío, Gino Costa, Marilú Martens, Jorge Nieto, Salvador Heresi y Gilbert Violeta. Pero estas son solo posibilidades, la decisión la tomará Martín Vizcarra recién en los próximos días.(Peru21)