Puno: Alcalde de Puno tiene esperanza de que Martín Vizcarra adopte una conducta responsable

Publicado el dia viernes 23 de marzo del 2018 a las 07:19

Tras la anunciada ascensión de Martín Vizcarra como mandatario de la nación, luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, el alcalde de Puno, Iván Flores Quispe, manifestó que tiene la esperanza de que el nuevo presidente sea responsable como mandatario de la nación y que adopte una conducta responsable, en beneficio de todo el país y no de unos cuantos.



“Su conducta ya no es como un moqueguano o como el gobernador de una región vecina sino como el padre de todo un país”, dijo Flores Quispe, al tiempo de enfatizar que a travesamos una crisis, Vizcarra debe tomar el toro por las astas y superar esta dolorosa transición, a fin de que no se paralicen distintos proyectos que tiene el Perú.



Explicó que Puno tiene 10 millones 700 mil soles para un año, presupuesto que están distribuidos en pequeños proyectos, los que deben ser atendidos por el ejecutivo.



Con respecto, al congresista Moisés Mamani, destacó la publicación de los videos y audios, porque de no darse a conocer hoy se hubiera dado hechos de ratificación en el cargo del presidente de la república y permitió que dicha estructura cayera.