Más de 6 horas duró la presentación del gobernador regional y equipo técnico en el Consejo Regional Puno. Juan Luque presentó un informe repetitivo del año 2017. Al término de su participación fue duramente cuestionado por algunos consejeros regionales. El presentante por la provincia de Azángaro Josep Gomes Quispe, rompió su silencio y arremetió contra todo y calificó de mentiroso, corrupto e incapaz a la autoridad regional, quien no habría cumplido sus compromisos hechos en campaña electoral, principalmente para la provincia de Azángaro.De la misma forma, Leoncio Coaquira, representante de la provincia de Huancané, lamentó que muchos de los proyectos de inversión pública para la referida provincia no hayan sido considerados dentro del Presupuesto Institucional de Apertura del presente año. Dijo que está preocupado, porque ya se acaba el periodo de gobierno y no haya nada de lo que habría prometido a su provinciaSólo algunos consejeros regionales saludaron y respaldaron la gestión y el trabajo del gobernador regional Juan Luque Mamani. Según el legislador Roger Apana Quispe, la autoridad regional habría hechos muchas obras en la provincia de San Román, que actualmente están en proceso de ejecución, “todos los días yo le hago seguimiento a las obras, yo no quisiera que estos proyectos se queden para el próximo año”, indicó.Por su parte, el gobernador regional Juan Luque Mamani, enfatizó ante el pleno del consejo regional de Puno, que no siempre se cumplen todos los compromisos, “yo no pudo cumplir todo al pie de la letra, eso no es así”, dijo la autoridad regional; quien también manifestó que no tiene preferencia por ningún provincia y que él (Juan Luque) trabaja para toda la región.Finalmente, opinó que todos somos corruptos, puesto que algunos sin haber trabajado realizan sus cobros con total normalidad. También, aprovecho su presentación ante el pleno del consejo regional de Puno, para mostrar su malestar por la denuncia realizada a la señora Amelia Huanca, quien proveyó de indumentaria deportiva a algunas unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Puno.Consideró que la denuncia realizada contra la empresa de la esposa del gobernador regional fue hecha con maldad, “nosotros no creamos empresas para delinquir, hay empresas que tiene mucho prestigio, han pagado a la SUNAT y algunos queremos hacer daño con las denuncias, así no se trabaja”, acotó la autoridad regional.