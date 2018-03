Para el Subgerente de Demarcación Territorial del Gobierno Regional de Puno, Gerardo Chura Abarca, no habrá ninguna injerencia del ahora Presidente de la Republica Constitucional del Perú Martín Alberto Vizcarra Cornejo en los trabajos de delimitaciones territorial entre las regiones de Puno y Moquegua.“El virtual presidente de la república tendrá mucho más cuidado con todo lo que está pasando, él no querrá generarse más problemas, por tanto presumimos que no habrá ninguna injerencia”, sostuvo Chura Abarca.De la misma forma, consideró que las autoridades de nuestra región y la provincia de Puno, deberán pedir una audiencia al nuevo Presidente del Consejo de Ministros, para solicitar la reorganización y remoción de funcionarios que trabajan en la Secretaría Nacional de Demarcación y Organización Territorial, puesto que los trabajos y tramites que se realizan en el referido organismo son muy lentos.Lamentó que hace 4 años atrás no se aprueba los estudios de zonificación de las provincias de Lampa, Huancané, San Román y Puno.