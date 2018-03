Según el analista político Tirso Vargas, indicó que la ciudadanía peruana en los últimos procesos electorales no tuvo la responsabilidad de elegir a un candidato responsable, entonces como peruanos que nos merecemos, detallo el analista.A su vez manifestó que a partir de la década de los 90, la población misma empezó a fragmentar el país en dos bandos, los del pro y contra del Fujimorismo; por ello en el último proceso electoral los peruanos eligieron en contra de Keiko Fujimori.También señaló que ante el contexto político que viene atravesando el país, esta es una de las tantas crisis políticas que el Perú ha venido soportando en los últimos años, haciendo referencia a González Prada en su frase denominada “el país no deja de entenderse”.Ante el primer discurso a la nación del presidente de la republica Martin Vizcarra Cornejo, respecto al sector educación, el dirigente nacional del Sutep profesor Pedro Castillo Terrones sostuvo que el mandatario de la nación deberá agendar los problemas álgidos del magisterio nacional.Para el dirigente magisterial es importante que el gobierno en adelante considere la derogatoria de la reforma magisterial, priorizando el trabajo para los maestros desocupados, las infraestructuras educativas, agendando el presupuesto que le corresponde al sector.Asimismo Castillo Terrones, ratificó a través de Onda Azul la medida de lucha del magisterio para este próximo 05 de Abril, manifestación que ha sido programado por las diferentes bases del magisterio peruano, la misma que será ultimada hoy en la asamblea macroregional.La analista en temas económicos, Nancy Montesinos, afirmó que la sostenibilidad en el país, debe partir de los pequeños y micro empresarios. En la región Puno, esta actividad se concentra en la producción de fibra, artesanía, grano y trucha.Por ende pidió al presidente de la República Martin Vizcarra, que dé una mirada al interior del país, ya que las familias que promueven actividades económicas, necesitan el apoyo con políticas, programas y proyectos.“La política económica aplicada en nuestro país es el apoyo a la mediana y gran empresa” dijo.Asimismo señala que se debe implementar una política de trabajo para un proceso de industrialización de la materia prima. Ya que estos productos se exportan al extranjero y retornan del exterior con mayor costo.Carlos Fernandez, analista en temas sociales, pide no adelantar opinión sobre los lineamientos de trabajo que plantea Martin Vizcarra en los 13 minutos de mensaje que dio al momento de asumir la responsabilidad.“Hay que tomarlo como nada concreto, salvo lineamientos generales. Falta mucho por definir” dijo. Por ello considera que será importante esperar para conocer quienes serán los ministros y viceministros para que fundamenten las políticas de gobierno.Sobre la estabilidad de gobierno, Carlos Fernandez, dijo que será fundamental que el presidente maneje a la oposición y quienes estén comprometidos con el caso Lava Jato como: partidos políticos, bancadas del legislativo, y la clase empresarial.“Al primer enfrentamiento en su intento de lucha contra la corrupción, habrá una reacción” dijo, al tiempo de precisar que sería motivo principal para generar una desestabilidad de gobierno.Además espera que designe la responsabilidad del ministerio a personas que no estén comprometidos con la corrupción, como de personas de confianza con capacidad de gestión.