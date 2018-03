Juliaca: Acusan a alcalde no convocar a organizaciones para informe económico 2017

Samuel Árias Sánchez, presidente central de la plaza San José de Juliaca, cuestionó la falta de invitación a las organizaciones de base de la ciudad para el informe económico de la Municipalidad Provincial de San Román, año fiscal 2017.



“Todavía no me ha llegado la invitación o es que durante el transcurso del día de hoy me harán llegar”, sostuvo el dirigente cuestionando que se haya hecho costumbre que sólo personal allegado a la municipalidad esté en el informe.



Por su parte, Orlando Fernández Sejje, presidente de la Central de Barrios de Juliaca, solicitó que el Ministerio Público constate las oficinas de la municipalidad para evitar que la autoridad municipal llene el Teatro Municipal con sus trabajadores de confianza y allegados.