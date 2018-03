Juan Mendoza Aliaga, coordinador del Plan de Negocio de la Provincia de Sandia, lamentó que desde el año 2015 a la fecha, el Gobierno Regional de Puno no haya financiado la totalidad de los planes de negocio que fueron seleccionados como ganadores del Programa Regional Pro Compite.Recordó que aún está pendiente la atención de 11 planes de negocio. Según el argumento de las autoridades del gobierno regional, es que no habría presupuesto para el financiamiento de los referidos planes, a pesar que en el año 2015 se les habría entregado un cheque simbólico.Mendoza Aliaga, solicitó a las autoridades atender el pedido de los productores, principalmente del proyecto “mejoramiento del nivel de competitividad de cultivos de café de la Asociación de Productores Cafetaleros Agropecuarios Frutícolas Flor de Café Pacaysuiso del distrito de Alto Inambari de la provincia de Sandia”.De igual forma, Pedro Pablo Luna Mamani, productor del Comité de Artesanía de la Comunidad de Campesina de Oruro de Crucero de la Provincia de Carabaya, lamentó que a la fecha no les hayan entregado la contrapartida, muy a pesar que los productores ya cumplieron con su parte.