Puno: Dirección de Trabajo no registró denuncia por incumplimiento de derechos laborales

Publicado el dia miércoles 28 de marzo del 2018 a las 10:33

A menos de dos días para recordar el “Día de las Trabajadoras del Hogar", en Puno refieren que no existe ninguna denuncia del referido sector; sin embargo, Moisés Callasaca, director de Prevención y Solución de Conflictos Laborales de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Puno, dijo que con motivo de esta fecha programaron algunas actividades, principalmente de sensibilización.



El funcionario consideró que muchas de las trabajadoras del hogar no gozan de los beneficios laborales, como es el contrato de trabajo, seguro de salud, no perciben la remuneración mínimo vital, entre otros derechos que son vulnerados por los empleadores.



Finalmente, manifestó que muchas de las trabajadoras de hogar no se atreven a denunciar los abusos que cometen algunos empleadores, puesto que se ven amenazados a ser despedidos o simplemente desconocen de sus derechos laborales.