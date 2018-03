La Diócesis San Carlos Borromeo de Puno, celebrará mañana 29 de marzo - Jueves Santo, la ordenación sacerdotal del diácono Francisco Demetrio Pon Salazar.El hermano Francisco, recibe esta fecha como un regalo por la labor pastoral de 42 años de diácono. Recuerda que cuando fue a visitar a monseñor Jorge Pedro Carreón, ni bien se dirigió, el obispo le dijo: ya tengo dirigido su ordenación, lo vamos a hacer el día que se instituyó el sacerdocio “El Día de Los Sacerdotes”.La relación del hermano Demetrio Pon con la Diócesis data desde el año 1971, cuando era obispo monseñor Julio Gonzales Ruiz, quien lo animó a que lo acompañe en la labor pastoral en Puno.Recuerda que después de alejarse de su tierra natal Ica, a los 14 años - inspirado por el padre Abel Pacheco - lo llevó a Arequipa, donde inició su relación con la iglesia católica. Primero estudió en el colegio Seráfico Santa María de Guadalupe y luego en el Seminario San Jerónimo.En su estadía en Puno, tras el retiro oficial de los padres Merinol, asume a los 21 años la coordinación general de la parroquia San Juan Bautista. “He bautizado a muchos puneños” dijo.Por diferencias en la iglesia, tras la destitución de monseñor Julio Gonzales Ruiz, refiere que desde el obispado de Arequipa, piden que entregue la responsabilidad. Por ello regresa a su tierra natal para reflexionar sobre lo ocurrido.Animado por monseñor Julio Gonzales, que se encontraba en Austria, inicia estudios en Teología y Filosofía en la Universidad de Innsbruck en 1976. Culminado sus estudios es ordenado diácono en el país europeo.Sin embargo no puede regresar a la Diócesis de Puno como sacerdote, por discrepancias en el clérigo dirigido por el entonces obispo monseñor Jesús Mateo Calderón. “El clero dijo que no procedía, porque argumentaron que no había hecho labor pastoral, cuando estuve en San Juan” dijo.A su regreso a Puno, por más de 30 años, después de pisar suelo norteamericano y viajar por varios países del mundo, además de hacer docencia en su tierra natal, el hermano Francisco agradece al divino creador por la oportunidad de retornar a Puno.