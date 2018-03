Ayer desde las 09:30 a.m., el obispo de la Diócesis San Carlos Borromeo de Puno monseñor Jorge Pedro Carrión Pavlich, presidió la Misa Crismal y Ordenación Sacerdotal del Diácono Francisco Pon Salazar, quien a partir de la fecha forma parte de los sacerdotes de la Diócesis de Puno.En su homilía, el obispo de Puno, hizo referencia al evangelio y la labor que cumplió el hijo de Dios, en favor del pueblo cristiano, seleccionando a 12 discípulos, quienes se encargaron de llevar sus enseñanzas de generación en generación a través del sacerdocio.“Cuando Jesús se sienta en el cenáculo con sus seguidores, selecciona de entre tantos de sus seguidores a 12 discípulos que lo dejan todo y siguen a Jesús, para llevar el evangelio de Cristo”, dijo.“Cristo nos congrega para estar al servicio de la salvación de los demás… Jesús nos enseña que este tipo de servicio es ser como un sirviente en favor de los demás y de apoyo al prójimo”, enfatizó.El papa Francisco nos llama a los sacerdotes a prepararnos para la eucaristía porque los presbíteros llevamos el evangelio de Dios, para la salvación del mundo.“La palabra de Dios, no es simplemente son las palabras que salen de nuestra boca, es el verbo de cristo que está escrito en los evangelios. Bien dice las palabras de Jesús; quien no es capaz de abandonas a los padres, madres e hijos, no es digno de mí”, enfatizó.