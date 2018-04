El ex decano del Colegio de Abogados Fredy Ramos, lamenta que para la designación de responsabilidades en cargos de confianza, ya sea en el gobierno regional, municipalidades, no hay invitación para dar sugerencias de profesionales que tienen la capacidad.Considera que las instituciones públicas son como islas, que trabajan de acuerdo a intereses personales, mas no por el bien común de la sociedad.“Deberían pedir sugerencias” dijo, al tiempo de resaltar que, haciendo una evaluación ética y moral de los colegiados hay destacados profesionales con capacidad de gestión.Por otro lado, sobre la responsabilidad de Martin Vizcarra como presidente de la República, señaló que es tiempo oportuno para elegir buenos representantes en las carteras ministeriales.Además sugiere al presidente a no dedicarse a actos populistas, como lo sucedido en anteriores gobiernos, sino tomar acciones que garanticen la economía del país como analizar los contratos firmados con empresas transnacionales.