Puno: 60 familias y un Pronoei sin servicio de agua potable en Pesquecucho – Asillo

Publicado el dia martes 03 de abril del 2018 a las 07:30

Más de 300 integrantes de 60 familias y un PRONOEI de la Comunidad de Pesquecucho del distrito de Asillo, beneficiados con un programa de ampliación de saneamiento rural, son limitados en el servicio de agua por la familia Diaz Quispe, ya que en el terreno que poseen pasa el recurso hídrico, además está construida el reservorio.



Desde el año 2011, Pesquecucho es considerado como uno de los 55 proyectos focalizados por PROCOES, mediante el programa de saneamiento básico. Empezó su construcción el 18 de noviembre del 2015 y concluyó la misma el 30 de diciembre del 2016.



Antes de su construcción, la familia en cuestión pedía ser atendido con agua potable, como condición de que se instale en su terreno la base de la tubería. Sin embargo, a medida que se fue construyendo y culminando la obra, pidieron pagos económicos de hasta 200 mil soles, por daños y perjuicios.



Fidel Chino Cáceres, presidente del JASS Pesquecucho, aclara que antes del inicio de obra, los representantes de la familia firmaron en acta el consentimiento de la ejecución del proyecto, sin embargo estos se retractaron. “En el acta de compromiso, ceden, inclusive se acuerda que ellos tendrían el 60 % de agua potables y los pobladores el 40 %%u201D dijo.



Señala que tuvieron varias mesas de conversación desde ese entonces, sin embargo hasta ahora no permiten que el agua siga su cauce con la construcción, inclusive a fines del 2016 desviaron la captación de agua, la misma que se desperdicia actualmente. “Ellos quieren un pago de 200 mil soles, y nosotros propusimos hasta 5 mil, pero no quieren” dijo.



Esto motivo a que se interponga una denuncia, del cual ahora 5 integrantes de la familia pasan prisión preventiva en el caso de extorción agravada, entorpecimiento del funcionamiento de agua, y desvío ilegal del curso.



Pese a ello, los demás integrantes de la familia denunciada no permiten que el proyecto cumpla su cometido perjudicando vidas por la falta del servicio de agua.