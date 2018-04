Puno: Familiares de la fallecida Candy Roxana Fredes Chanini esperan esclarecimiento de muerte

Publicado el dia miércoles 04 de abril del 2018 a las 07:34

Tal como estuvo previsto, ayer en horas de la tarde, en el jirón Víctor Echave de esta ciudad de Puno, se cumplió con la reconstrucción de los hechos sobre la muerte de la enfermera Candy Roxana Fredes Chanini. La diligencia estuvo presidida por la fiscal a cargo de las investigaciones sobre el caso en particular, además de la policía nacional, abogados y familiares de las partes.



Cabe precisar que la diligencia permitirá conocer detalles de lo ocurrido con la muerte de la enfermera Candy Roxana. Por su parte, Elsa Fredes Espinosa, insistió que su prima hermana habría fallecido a consecuencia de los múltiples actos violentos que habría recibido, “los familiares queremos que todo esto se esclarezca, todo llegue a la verdad para alcanzar una justicia, solo eso queremos”, indicó.



De la misma forma, lamentó que los familiares de la fallecida no hayan sido comunicados oportunamente sobre el fallecimiento de Roxana Fredes, principalmente para la necropsia, es por ello que hoy a partir de las 09: 00 de la mañana se realizará la exhumación del cuerpo, “nosotros sospechamos de algo, pues él (esposo) tuvo el tiempo necesario hasta para conseguir su abogado y nosotros no sabíamos nada, entonces ahí hay las sospechas”, narró la familiar.